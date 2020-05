Lokale szykują się na powrót gości. Wysypią się ogródki na ul. Piotrkowskiej

Łódź w kłopotach. Już brakuje 80 mln zł! A może być gorzej

Z powodu epidemii znacznie spadły dochody Urzędu Miasta Łodzi. Zamrożenie gospodarki zmniejszyło dochody firm, przez co płacą one mniejsze podatki, co z kolei obniżyło sumy, jakie z tytułu podatku PIT wpływają do poszczególnych samorządów. Pierwsze cztery miesiące 2020 roku, to d...