Łódzkie zoo zaprasza na dzień żyrafy i karmienie tych zwierząt. Będzie można się dowiedzieć o problemach żyraf w Afryce

Wydarzenie, które odbędzie się w godz. 11-17, ma na celu zwrócenie uwagi na problemy z którymi zmagają się żyrafy w Afryce, w szczególności na rolniczą i kłusowniczą ekspansję człowieka. Prowadzi ona bowiem do tzw. „cichego wymierania” tych zwierząt, a nie wszyscy mają tego świadomość.

- Akcja adresowana jest zarówno do odbiorców indywidualnych jak i grup zorganizowanych - mówi Maria Kaczmarska, rzecznik prasowy Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Łodzi. - Udział w edukacyjnej części imprezy jest bezpłatny, ale obowiązuje zakup biletów wstępu do zoo.

Najmłodsi goście ogrodu podczas sobotniego wydarzenia będą mogli samodzielne wykonać różnymi metodami barwne modele żyraf. Dodatkowe atrakcje zaplanowano dla tych, którzy w dniu imprezy wykupią dodatkowo spacer po ogrodzie w ramach akcji „Sekrety zoo”. Spacery odbędą się o godz. 11 i 14, a ich uczestnicy będą mogli o wyznaczonej godzinie nakarmić żyrafy lub - przy braku współpracy tych płochliwych zwierząt - przygotować dla nich wieczorny posiłek. Chętni muszą się zapisać, zgłoszenia przyjmowane są do piątku do godz. 15 pod adresem mejlowym dydaktyka@zoo.lodz.pl. Ilość miejsc jest bowiem ograniczona.