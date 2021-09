Łódzkie: Wypadek na DK nr 48! Przewróciła się cysterna. Policja wyznaczyła objazdy. ZDJĘCIA

Do groźnego wypadku doszło w czwartek rano (30 września) przed godziną 8 przy ul. Klasztornej w Inowłodzu. Przewróciła się tam cysterna, która przewoziła Pulnox 40 proc. (wodny roztwór mocznika).

Na 17 kilometrze drogi krajowej nr DK 48 w Inowłodzu przewróciła się cysterna przewożąca mocznik. Całkowite zablokowany jest przejazd na odcinku ulicy Klasztornej. Usuwane są skutki zdarzenia, a policjanci z województwa łódzkiego i mazowieckiego kierują ruch pojazdów objazdami.

Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że na skutek utraty panowania nad pojazdem przez kierowcę, pojazd ten przewrócił się.

- Nie doszło do rozszczelnienia cysterny i nie ma bezpośredniego zagrożenia dla ludzi i środowiska - informuje st. asp. Grzegorz Stasiak z KPP w Tomaszowie Maz. - Aktualnie ciecz jest przepompowywana do cysterny zastępczej. Cała akcja i zablokowanie drogi może potrwać nawet do godziny 14, dlatego kierujących prosi się o korzystanie z objazdów.