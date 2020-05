Łódzkie centra handlowe znów otwarte, choć w ograniczonym zakresie. Klientów nie brakuje

Tłumów nie było. Łodzianie, owszem, przyszli odwiedzić duże sklepy, ale w większości po to, żeby pospacerować, niż zrobić zakupy.

W Galerii Łódzkiej było bardzo spokojnie. Klienci w maseczkach przechadzali się głównymi alejami i z ciekawością zaglądali do poszczególnych sklepów. Bo w poniedziałkowe przedpołudnie wiele więcej nie można było zrobić - część butików dopiero przygotowywała się do otwarcia, ich pracownicy myli podłogi i układali towary na półkach. Tam, gdzie można było wejść, obsługa prosiła klientów o zdezynfekowanie rąk przygotowanym przy drzwiach płynem. Na szybach umieszczono informacje, ile osób może jednocześnie przebywać w danym sklepie. Najczęściej liczba ograniczała się do 4-5 osób i była uzależniona od powierzchni lokalu.

– Przyszłam, żeby pospacerować i choć na chwilę zmienić otoczenie, bo od 1,5 miesiąca przechadzam się głównie z pokoju do kuchni – mówi pani Krystyna z Polesia, którą spotkaliśmy na drugim poziomie Galerii. – Zakupów robić nie będę, trochę pochodzę i wracam do domu.