Łódzkie Bojowniczki Niepodległości. Ruszył projekt IPN. Jakie szczegóły?

Jak informuje Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Łodzi, zainaugurowany z okazji minionego Dnia Kobiet projekt dzieli się na dwie części. – Pierwszym etapem jest odnalezienie informacji o kobietach odznaczonych Krzyżem i Medalem Niepodległości, które urodziły się lub mieszkały na terenie współczesnego woj. łódzkiego. Kolejnym krokiem będzie poszukiwanie miejsc spoczynku bohaterek i wpisanie ich do prowadzonej przez Instytut ewidencji grobów weteranów walk o wolność i niepodległość Polski oraz ocena stanu zachowania pomników nagrobnych.

- IPN chce przypomnieć zapomniane oraz spopularyzować nieznane uczestniczki działań na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości, a przez to pokazać i podkreślić, że walka o odzyskanie wolności po okresie zaborów to nie tylko działania zbrojne i polityczne, ale także cały szereg różnych istotnych aktywności „na zapleczu”, z dala od głośnych wydarzeń, by w ten sposób dopełnić obraz walki o niepodległość opowieściami o łódzkich bohaterkach i ich poświęceniu dla sprawy, ich wkładzie w ostateczny sukces – uzasadnia łódzki IPN.