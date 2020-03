Łódzkie. Bezpieczniej na przejazdach kolejowych [FOTO]

12 skrzyżowań kolejowo-drogowych w województwie łódzkim ma nowe urządzenia, sygnalizację i rogatki. Jaśniejsze, energooszczędne oświetlenie ma ułatwić kierowcom i pieszym pokonanie torów. Wartość tych prac to 16,1 mln zł. Wartość całego ogólnopolskiego projektu to 250 mln zł netto, a dofinansowanie uniije to prawie 194 mln zł.

Korzyści programu przejazdowego dla województwa łódzkiego

Z inicjatywy PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. dodatkowe zabezpieczenia w formie pasów akustyczno-wibracyjnych powstały na dojazdach do 9 przejazdów: w Szadkowicach (na linii Tomaszów Mazowiecki – Opoczno), w Smardzewie na ul. Słonecznej i ul. Dębowej (na linii Łódź Kaliska – Łowicz), w Karolewie, Wielkiej Wsi, Szadku, Choszczewie (na linii Zduńska Wola Karsznice Południowe – Poddębice) oraz Wymysłowie (na linii Gajewniki – Dionizów) i Zduńskiej Woli (na linii Gajewniki- Zduńska Wola). Przez dodatkowe bodźcie – wibracje, pasy przypominają kierowcom o zbliżaniu się do skrzyżowania z torem i konieczności zachowania szczególnej ostrożności.