Łódzkie: 100 mln zł dla szpitali na walkę z epidemią koronawirusa to wciąż wirtualne pieniądze. Kiedy sesja łódzkiego sejmiku?

Do marszałka list otwarty w sprawie sesji napisali radni opozycyjnego klubu Koalicji Obywatelskiej.

„(...) Wzywamy do zmobilizowania podległych Panu służb i przygotowania stosownych uchwał, tak aby Sejmik Województwa Łódzkiego mógł wykonać swój obowiązek i wzmocnić Region w walce z zagrożeniem” - brzmi jego konkluzja.

Nim list upubliczniono, marszałek Schreiber podczas telekonferencji odpowiadał na pytania dziennikarzy. Planowana na 31 marca sesja nie została przeprowadzona ze względów bezpieczeństwa, natomiast marszałek czeka na wejście w życie specustawy, która zezwoli na organizowanie sesji on-line. Ustawa po poprawkach Senatu we wtorek wróciła do Sejmu.

- Jeżeli uznamy, że sesja jest absolutnie konieczna, to odbędziemy ją być może jeszcze w tym tygodniu - mówił marszałek Schreiber. - Dwa elementy o tym decydują: to czy i w jakim zakresie będę musiał adresować swoje propozycje zmian sejmikowi, bo jest taka okoliczność zawarta w ustawie, którą obecnie parlament proceduje, że będzie pewna skrócona droga i takiej konsultacji nie będzie trzeba formalnie odbywać. Drugi element to bezpieczeństwo radnych, a jeśli w ustawie znajdzie się propozycja zdalnych sesji, to jesteśmy w tej chwili w trakcie przygotowywania posiedzenia sejmiku w tym trybie.