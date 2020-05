Łódzki Teatr Pinokio ma 75 lat - będą pomnik, płyta, audiobooki

W teatrze pracowało wielu wspaniałych artystów, m.in. reżyserzy Wanda Byrska, Henryk Ryl, Jan Prochyra, Janusz Galewski, Wojciech Kobrzyński, Grzegorz Kwieciński, Waldemar Wilhelm, Stanisław Ochmański, Konrad Dworakowski; scenografowie Henri Poulain, Wacław Kondek, Wanda i Stanisław Byrscy, Adam Kilian, Ali Bunsch, Jerzy Nowosielski, Jerzy Kalina; kompozytorzy Tomasz Kiesewetter, Piotr Marczewski, Andrzej Hundziak, Marek Jaszczak, Krzysztof Szwajgier, Krzysztof Dzierma. Aż do siedmiu spektakli Teatru Pinokio muzykę skomponował Krzysztof Penderecki (w latach 1958-1962). Co ciekawe, siedem razy Teatr Pinokio realizował spektakl na podstawie „Pinokia” Carla Collodiego.

Warto podkreślić, że Teatr Pinokio to czwarty najstarszy teatr lalek w Polsce – po Teatrze Baj w Warszawie, Opolskim Teatrze Lalki i Aktora oraz Poznańskim Teatrze Marionetek (obecnie Teatr Animacji). Od początku swojego istnienia „Pinokio” dał 250 premier (ostatnia to „Ander-Sen” w reżyserii Tomasza Kaczorowskiego), scenę prowadziło dziesięcioro dyrektorów (od Mariana Glutha do obecnego, Rafała Sabary). Jak obliczono, przedstawienia „Pinokia” obejrzało blisko 8 mln 400 tys. widzów.

Obecnie Teatr Pinokio zatrudnia 55 osób, z czego trzynaście tworzy zespół artystyczny. W czasie narodowej kwarantanny pracownicy sceny realizują wiele przedsięwzięć on-line, m.in. czytanie „Wielkiej księgi uczuć” Grzegorza Kasdepkego.

– Siedemdziesiąt pięć lat to dorobek, który zobowiązuje, także do patrzenia w przyszłość – dodaje Roman Rylik, p.o. dyrektora, kierownik administracji teatru (dyrektor naczelny teatru Rafał Sabara, znajduje się na zwolnieniu lekarskim). – Liczymy, że we wrześniu będziemy już mogli zaprosić widzów do naszego teatru, na razie prowadzimy jednak wiele działań w internecie, planujemy kolejne przedsięwzięcia także w sieci, ale i przestrzeni miasta.

Teatr planuje postawić na ulicy Piotrkowskiej, w ramach Łodzi Bajkowej, pomnik Pinokia. Wkrótce pojawią się podcasty z bajkami na międzynarodowej platformie Spotify, dzięki dofinansowaniu ministerstwa kultury powstaje także płyta z piosenkami zatytułowana „Duchy Teatru”. Lada dzień gotowa będzie scena objazdowa, budowana na czas po pandemii koronowirusa. Teatr przygotowuje poza tym pierwszy spektakl, podczas którego trzeba będzie... włączyć telefony komórkowe, bo będzie on multimedialną zabawą. Aktorzy teatru planują nagrać audiobooka z „Pinokiem” Colliodiego, będą także czytać książkę „Best Seler i tajemnica rodu Kokosów” Mikołaja Marceli.

– Jesteśmy gotowi na kolejne realizacje, planów jest wiele. I czekamy już z niecierpliwością na spotkanie z widzami w teatrze, na naszej scenie – zapewnia Roman Rylik.