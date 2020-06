Łódzki rynek pracy w czasach pandemii. Co się zmieniło na rynku pracy w Łodzi od marca ?

Nowy raport statystyków obejmuje pierwszy kwartał tego roku, zaś w marcu ogłoszono w Polsce najpierw stan zagrożenia epidemicznego, a następnie stan epidemii. Jej wpływ na rynek pracy jest znaczny.

Widać to chociażby na przykładzie pracy zdalnej. W całym kraju w marcu poza siedzibą firmy pracowało 11 proc. zatrudnionych, w województwie łódzkim ten odsetek był nieco niższy i wyniósł między 8,1 a 10 proc. Nasze województw znalazło się w środku stawki.

- Zdalną pracę najczęściej wykonywali mieszkańcy Warszawy - wyliczyli statystycy. - Niemal co szósty pracujący wykonywał tam pracę poza siedzibą firmy. W pozostałych województwach taka sytuacja odnosiła się do co 8-14 pracującego. To zjawisko najmniej dotyczyło województwa: warmińsko-mazurskie, świętokrzyskie i podlaskie, gdzie na pracę zdalną z powodu zagrożenia covid-19 został delegowany co 14 pracujący.