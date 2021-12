Łódzki Rower Publiczny skończył sezon. Niewielu łodzian będzie tęsknić

Z końcem listopada zamknął się pierwszy sezon nowego Łódzkiego Roweru Publicznego. System nie był tak popularny jak za pierwszym razem. Złożyło się na to wiele czynników.

150 stacji roweru publicznego jest od środy (1 grudnia) zamkniętych na zimę. Jednoślady będą teraz przewożone partiami do magazynu na Widzewie, gdzie spędzą zimę. Zajmie to dwa, trzy dni. Następnie rowery przejdą serwis, by powrócić na ulice Łodzi 1 marca przyszłego roku.

Przygotowany przez firmę Homeport Polska system złożony z 1,5 tys. rowerów ma 18 tys. użytkowników. Liczba wypożyczeń nie przekroczyła 200 tys. Tymczasem poprzedni Łódzki Rower Publiczny, choć był o jedną trzecią mniejszy, po pierwszym sezonie miał prawie 65 tys. użytkowników i 1,5 mln wypożyczeń.

Powodów ku temu jest kilka. Przede wszystkim rower w tym sezonie zaliczył ogromne opóźnienie. Zamiast w maju i w czerwcu, rowery wstawiano do stacji dopiero w sierpniu i wrześniu. Natomiast pierwszy system z 2016 roku ruszył z tysiącem rowerów już pod koniec kwietnia. Dlatego wyniki trudno jest porównywać.