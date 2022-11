Łódzki dekalog oszczędzania. Urzędnicy w Łodzi wydali 200 tys. zł, żeby zachęcić mieszkańców do oszczędzania prądu, wody i gazu

Łódzcy urzędnicy przygotowali zestaw 10 porad jak oszczędzać wodę, prąd i ciepło. W ten sposób powstał Łódzki Dekalog Oszczędzania.

Urzędnicy radzą m.in. gotować pod przykrywką, co ma zmniejszyć zużycie energii aż o 85 proc, oraz założyć termostaty na kaloryferach co pozwoli zaoszczędzić około 20 proc. ciepła. Zmniejszając zaś temperaturę na termostatach o 1 stopień, możemy mieć 5-8 proc. oszczędności.

Ogromne oszczędności może też przynieść łodzianom wymiana żarówek na energooszczędne (450 zł rocznie), oraz wyciągnięcie wtyczek z gniazdek (240 zł rocznie).

Twórcy porad nie wyjaśniają jednak dla jak dużych rodzin oraz dla ilu sprzętów są te szacunki. Jednocześnie np. dostarczający gaz koncern PGNiG w swoich oficjalnych materiałach ocenia, że gotowanie pod przykrywką daje jedynie 30 proc. oszczędności.

Porady dekalogu przygotowano w formie infografik urozmaiconych zdjęciami łódzkich rzeźb i pomników. Mają być prezentowane na miejskich citylightach, wyświetlane w pojazdach MPK oraz dostępne w internecie. Kampania ma potrwać co najmniej do końca roku, jej koszt to 200 tys. zł.