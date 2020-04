Łódzka gastronomia desperacko walczy o przetrwanie

Coraz powszechniejsza staje się sprzedaż voucherów i bonów prezentowych z rabatami do realizacji „po pandemii” Niektórzy obiecują podwoić każdą złotówkę zainwestowaną w voucher.

Z odsieczą małym biznesom pośpieszył duży. Łódzka agencja marketingowa Bluerank zainicjowała akcję "Ratujemy Lokalne Biznesy" – chce wydać 100 000 tys. zł na vouchery firm (nie tylko gastronomicznych), które zwrócą się o taką pomoc na przetrwanie czasu epidemii (zostaną w odpowiednim czasie zrealizowane przez pracowników agencji). W ciągu doby zgłosiło się ponad 70 podmiotów.

Bluerank ma nadzieję znaleźć kolejnych partnerów akcji, duże firmy, które dalszymi zakupami voucherów dadzą mikroprzedsiębiorcom nadzieję na przetrwanie.

Nie zwolnią nas z ZUSu, bo mamy 10 pracowników, nieważne że część na pół etatu. I to by było na tyle.

Gdy otwieraliśmy Niebostan 7 lat temu, postanowiliśmy, że biznes będziemy prowadzić przede wszystkim uczciwie wobec pracowników.

Dla nas oznacza to, że zatrudniamy na umowę o pracę, są płatne urlopy, L4, okresy wypowiedzenia itd.

Nie wchodząc w szczegóły, w gastronomii standardem jest raczej praca na czarno i umowy zlecenia.

W tej chwili mamy 10 os na umowach o pracę, część na pół etatu. Barmanów, menadżerkę i panią Janinę która sprzątając Niebostan co rano, dopracowuje ostatnie lata do emerytury.

Od 13 marca nie możemy, z przyczyn oczywistych, normalnie funkcjonować.

Byliśmy pewni, że w kwietniu zostaniemy zwolnieni z ZUSu, w naszym przypadku to jest ponad 12 tys zł co miesiąc (ok 145 tys zł rocznie, które do tej pory przelewaliśmy jako odpowiedzialni przedsiębiorcy).

ALE NIE.

Bo mamy 10 pracowników, a zwalniają tych co mają 9.

Nieważne, że pełnych etatów jest mniej.

Nieważne, że zgodnie z definicją jesteśmy mikroprzedsiębiorstwem (dotychczas suma 9 etatów, dziś 9 osób).

Nieważne, że nie mamy możliwości normalnie działać.

Tak uchwalili. Kropka.

Za wszelką cenę próbujemy utrzymać pełne zatrudnienie, jakoś to przetrwać. Dziękujemy za każdą zamówioną bułę, kawę i voucher. Dosłownie za każdą złotówkę. I każde dobre słowo, ich też dostaliśmy dużo.

Jakoś uzbieramy na pensje.

Może przeczyta to jakiś poseł partii rządzącej, jakiś minister, ktoś z dyrekcji ZUSu i napisze nam, co my mamy zrobić w tej sytuacji?

JAK MAMY W TYCH WARUNKACH UZBIERAĆ jeszcze 12 TYS na ZUSu MIESIĘCZNIE?

A za miesiąc? Kwiecień też zapowiada się na kwarantannie. A jeśli potrwa to dłużej?

I jaka logika stoi za tym, że bardziej opłaca się mieć 10 os. więcej w kolejce po zasiłek niż 10 pracowników, którzy dostaną normalną pensję?

Bo wygląda na to, że będziemy zmuszeni zwolnić wszystkich i zawiesić działalność.

Ile jeszcze lokali w Polsce jest w tej samej sytuacji?

Naprawdę się staramy, ze wszystkich sił. Ale teraz czujemy się jak ostatni frajerzy, którzy chcieli być uczciwi, więc w nagrodę dostają po dupie.