Łódzka drogówka po raz pierwszy użyła drona - posypały się mandaty ZDJĘCIA

Policjanci kontrolowali też tuningowane auta pod kątem poziomu hałasu, emisji spalin oraz niezgodnych z przepisami modyfikacji pojazdów. Jedna z takich kontroli odbyła się na ul. Nowy Józefów, na którą „zbłądziła” grupa fanów motoryzacji. W rezultacie podjętych przez policjantów czynności stwierdzono 96 wykroczeń, zatrzymano 5 dowodów rejestracyjnych i 16 praw jazdy.

- Dron pozwolił na dokładne zobrazowanie skupiska aut i ludzi oraz rejestrację co najmniej kilku popełnionych na miejscu wykroczeń. Zebrany materiał filmowy umożliwi dotarcie do sprawców, zostanie wykorzystany także przy sprawach, które swój finał znajdą w sądzie - mówi podkom. Kamil Wnukowski z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. Zapowiada też, że funkcjonariusze grupy SPEED będą częściej korzystać z pomocy policyjnego drona.

- Uliczne wyścigi są nielegalne, branie w nich udziału, świadome stwarzanie zagrożenia dla siebie i innych, może prowadzić do przestępstwa. Ale ci, którzy uwielbiają szybką jazdę i przypływ adrenaliny, nie zdają sobie sprawy, że mogą doprowadzić do nieszczęścia. Stawiają wszystko na jedną kartę, wciskając gaz do dechy i nie zważając na konsekwencje, jakie to za sobą niesie- dodaje nadzorujący łódzką policyjną grupę SPEED asp. szt. Piotr Jabłoński z WRD KWP Łódź.