Łodzianie bez masek dostali 80 mandatów. Staną przed sądem

80 mandatów karnych (w wysokości od 50 do 500 zł), 152 pouczeń i 32 wnioski o ukaranie do sądu to bilans pierwszych tygodni obowiązywania nakazu zakrywania twarzy, które zrealizowali łódzcy policjanci. Choć to nie mało, to do obowiązku noszenia maseczek podchodzimy dość karnie.