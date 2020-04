Łodzianinie zrób własnoręcznie kokardę narodową! UMŁ zachęca do "domowych" obchodów Narodowego Święta Trzeciego Maja

Miasto Łódź przygotowało okolicznościowe materiały o historii i tradycji kokardy narodowej, które zostaną rozesłane do szkół, by następnie trafić do uczniów w ramach nauczania zdalnego. Są one dostosowane do wieku – w pakiecie jest materiał dla dzieci i dla uczniów klas starszych. Przygotowano też instrukcję zrobienia kokardy, w najprostszy sposób z pasków kolorowego papieru.

_- Mamy nadzieję, że nauczyciele i łodzianie w domach skorzystają z tej okazji, aby przybliżyć dzieciom wyjątkowość dnia 3 maja. Mamy pozytywne oceny od nauczycieli, że nasz materiał może przydać się w nauczaniu domowym i chętnie z niego skorzystają. - _powiedziała Katarzyna Zielińska z Biura Komunikacji Społecznej i Dziedzictwa Łodzi Urzędu Miasta Łodzi.

Jednocześnie Miasto zaprasza na stronę www.lodz.pl/3maja, gdzie znaleźć można edytowalne e-pocztówki, które można pobrać, wypełnić własnymi życzeniami i wysłać do bliskich z okazji Święta Narodowego Trzeciego Maja.