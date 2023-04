Łodzianin za kierownicą audi spowodował wypadek pod Pabianicami i uciekł. Wydmuchał ponad 2 promile!

Wypadek w Świątnikach

Do wypadku doszło na łuku drogi K71 w podpabianickich Świątnikach przed godz. 22. Na miejscu policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego ustalili, że kierujący pojazdem marki Audi A3 doprowadził do czołowego zdarzenia z prawidłowo jadącą skodą. Sprawca pieszo uciekł, pozostawiając na miejscu rozbite auto.

Udawał, że...

- Funkcjonariusze w miejscowości Górka Pabianicka zauważyli idącego mężczyznę, którego rysopis zgadzał się tym, podawanym przez świadków zdarzenia. Na widok radiowozu mężczyzna zaczął się dziwnie zachowywać, podszedł do jednej z posesji i pozorował korzystanie z dzwonka, pomimo że na furtce w ogóle go nie było. 34-letni mieszkaniec Łodzi zaprzeczał, że kierował pojazdem, twierdził także że jego auto zostało wcześniej skradzione - informuje sierż. szt. Agnieszka Jachimek z Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach.

Świadkowie zdarzenia potwierdzili jednak, że to właśnie jego widzieli za kierownicą osobowego audi. Po sprawdzeniu mężczyzny w policyjnych systemach okazało się, iż posiada on aktywny zakaz kierowania pojazdami mechanicznymi. Dodatkowo, badanie stanu trzeźwości wykazało ponad 2 promile alkoholu we krwi. 34-latek został zatrzymany. Trafił do aresztu o jego losie zadecyduje sąd.