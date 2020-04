Łodzianin pozwał Urząd Miasta do sądu. Chce od gminy 2 tys. zł za wyremontowany korytarz

Jak napisał w pozwie mężczyzna z uwagi na zły stan techniczny korytarza zewnętrznego, zagrażający życiu i zdrowiu lokatorów, z własnych środków z pomocą znajomych, dokonał naprawy. Pomalował ściany i położył wykładzinę. Wcześniej nie zgłosił się do administrację o zgodę na wykonanie wspomnianych prac. I to zdaniem sądu wystarczy aby pozew oddalić. Cyt. (…) Świadczenie jest nienależne, jeżeli ten, kto je spełnił, nie był w ogóle zobowiązany (…) względem osoby, której świadczył (…)”.

Powód był najemcą lokalu od 2007 do 2008 roku kiedy to gmina Łódź wypowiedziała mu umowę najmu.

Poza tym łodzianin nie potrafił nawet przed sądem wykazać, czy poczynione przez niego nakłady były konieczne, a więc stan korytarza zagrażał życiu lokatorów, ani kiedy zostały one dokonane.

Co do nadpłaty o której mówił w pozwie mężczyzna, to wpłacone przez niego środki pokryły częściowo należność za bezumowne korzystanie z lokalu. W momencie gdy powód i zajmująca z nim lokal kobieta na skutek wyroku eksmisyjnego opuszczali mieszkanie na koncie była niedopłata w kwocie ponad 300 zł.

Sąd oddalił pozew. Ze względu na trudną sytuację łodzianina zwolnił go z ponoszenia kosztów sądowych. Przegrywający sprawę nie będzie musiał również zapłacić swojemu adwokatowi 1400 zł za udzieloną pomoc prawną. Sąd tym wydatkiem obciążył skarb państwa.