Łodzianie zwiedzali Orientarium! W weekend zoo w Łodzi obchodziło urodziny

Tłumy na urodzinach łódzkiego ZOO

Urodziny łódzkiego zoo wzbudziły wielkie zainteresowanie. Koło południa, by kupić bilet trzeba było stać w długiej kolejce. Od wejścia do zoo przy ul. Krzemienieckiej do ul. Konstantynowskiej. Jednak odwiedzający ogród zoologiczny mówili, że warto było stać w kolejce. 7-letni Jaś do zoo poszedł z tatą i starszą o dwa lata siostrą Zuzią. Spędzili tam kilka godzin.

- Byliśmy też w Orientarium – chwalił się chłopiec. - Widziałem rekiny i inne ryby. Tylko rekiny były mniejsze niż na filmach. Widziałem słonia, ale najbardziej podobał mi się niebieski rak. Kupiłem też sobie gumową jaszczurkę.

Paweł Bartosik i jego 9-letni syn Bartek najbardziej żałowali, że nie weszli do Orientarium i nie zobaczyli słonia.