Łodzianie wybierali inwestycje do Programu Polski Ład. Kontrowersje wokół głosowania organizowanego przez UMŁ

Kategoria do 5 mln zł

Głosowanie trwało do północy w piątek (11 lutego) przez pięć dni. UMŁ w każdej z trzech kategorii zaproponował po trzy inwestycje, a ostatecznie zgłosi do rządowego programu tylko zwycięzców poszczególnych kategorii. I tak w najniższej kategorii - do 5 mln zł - zwyciężyła "Budowa drogi rowerowej w śladzie dawnej kolei Scheiblerowskiej". I to wyraźnie, bo głosy oddało na tę propozycję ponad 40 proc. głosujących, czyli blisko 11 tys. osób.