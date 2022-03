Łodzianie ratują jedzenie! W przeciągu dwóch lat mieszkańcy Łodzi uratowali prawie 70 000 paczek z żywnością, dzięki aplikacji na telefon

Łodzianie nie lubią marnować jedzenia, dowodem na to są chociażby jadłodajnie i banki żywności, które funkcjonują w mieście. Jak się okazuje coraz więcej mieszkańców korzysta również z różnego rodzaju aplikacji na telefon, dzięki którym można zapobiegać nadmiernemu wyrzucaniu jedzenia. Jak to działa? ZOBACZ WIĘCEJ NA KOLEJNYCH SLAJDACH!

Too good to go - co to?

Too Good To Go jest pewnego rodzaju pośrednikiem między łódzkimi restauracjami i sklepami a mieszkańcami miasta, dzięki której łodzianie mogą łączyć się z miejscami, które na koniec dnia mają nadwyżkową, niesprzedaną żywność. Po zainstalowaniu aplikacji na swoim telefonie na ekranie wyświetlają się informacje o tym, co można upolować w okolicy. Następnie użytkownik może zarezerwować paczkę i odebrać ją o wyznaczonym czasie. Jak się okazuje takie działania nie mają na celu jedynie zarządzać nadwyżkami w sklepach, kawiarniach czy restauracjach, ale ma również aspekt ekologiczny. Każda paczka-niespodzianka to odpowiednik 2,5 kg niezmarnowanej emisji CO2e (ekwiwalent dwutlenku węgla). - W skali roku marnowanie jedzenia odpowiada za emisję 10% gazów cieplarnianych, to mniej więcej tyle ile emituje transport drogowy na świecie! - informuje Beata Pałczyńska z Too good to go.

Łodzianie ratują jedzenie!