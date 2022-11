Łodzianie Olga Nowak oraz Hubert Radkiewicz wytańczyli medal mistrzostw Polski FOTO

Zawody rozegrano w Paterku koło Nakład nad Notecią, a do rywalizacji w stylach stanęli zawodnicy w kategoriach dzieci oraz juniorów młodszych. Byli w tym gronie Olga Nowak i Hubert Radkiewicz z Uczniowskiego Klubu Sportowego Tiger Team Łódź. Rywalizowali w kategorii tańców latynoamerykańskich i spisali się znakomicie, bo zakończyli zmagania na drugim miejscu, nieznacznie ustępując zwycięskiej parze Weronika Pujanek - Wojciech Wójcik z Torunia. Na miejscu trzecim zmagania zakończyła para Jagoda Twardowska - Kazimierz Tymoteusz Korczyk z Bydgoszczy. Występem w Paterku potwierdzili jednak przynależność do ścisłej czołówki polskich par tanecznych w swojej kategorii wiekowej. Podopieczni trenerów Pauliny Mrówczyńskiej i Krzysztofa Ciska mają na koncie wiele sukcesów, co sprawia, że od kilku lat powoływani są do kadry Polskiego Związku Sportu Tanecznego.

Osoby zainteresowane pójściem w ich ślady wicemistrzów Polski powinny zawitać do Studia Tańca Cisek, gdzie będą miały możliwość treningów z kadrowiczami. Studio znajduje się przy ul. Tatrzańskiej 42/44 w Łodzi.ą