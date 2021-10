Łodzianie nie szczędzą datków na renowacje zabytków cmentarza przy ul. Ogrodowej

Łodzianie odwiedzający Stary Cmentarz przy ul. Ogrodowej nie szczędzili pieniędzy aby wesprzeć ratowanie zabytkowych nagrobków na tej najstarszej łódzkiej nekropolii. Do puszek kwestujących na cmentarnych alejkach wolontariuszy wpadały monety i banknoty. Do hojności zachęcały nietuzinkowe przebrania zbierających pieniądze oraz pomysłowe zachęcanie do wzięcia udziału w zbiórce, np. poprzez możliwość zrobienia sobie wspólnego zdjęcia z żołnierzem, szlachcicem czy kanclerzem. Kwesta potrwa jeszcze przez dwa dni - do 1 listopada.

Kwesta na Starym Cmentarzu odbywa się już po raz 27. Jest to już więc swoista łódzka tradycja, którą co roku kultywuje Towarzystwo Opieki nad Starym Cmentarzem przy ul. Ogrodowej. Dzięki datkom ofiarowanym przez łodzian i inne osoby odwiedzające ten zabytkowy cmentarz, do tej pory udało się odnowić ponad 170 cennych obiektów związanych z postaciami zasłużonymi dla historii miasta. Wiele z nich zostało w ostatniej chwili uratowanych przed całkowitym zniszczeniem - bądź to na skutek działania czasu, bądź zdarzeń losowych, jak np. spadające konary drzew.

W tym roku dzień Wszystkich Świętych wypada w poniedziałek, a to oznacza, że przez cały weekend będziemy odwiedzali groby swoich bliskich. Będzie więc sporo okazji, by wesprzeć kwestę organizowaną na Starym Cmentarzu. A już za dwa tygodnie - 14 listopada o godzinie 10 organizowany jest spacer szlakiem odnowionych zabytków, prezentujący najbardziej interesujące realizacje konserwatorskie zabytkowych pomników nagrobnych.