Łodzianie mają jedynie dwa tygodnie na skorzystanie z kursów redukujących punkty karne. Szkolenia będą trwały tylko do 17 września

Mieszkańcom woj. łódzkiego zostały jedynie 2 tygodnie na skorzystanie z kursów redukujących punkty karne. W jednym szkoleniu udział może wziąć maksymalnie 30 osób. W kursie nie można uczestniczyć częściej niż raz na 6 miesięcy.

W województwie Łódzkim w 2020 r. szkolenie kasujące punkty karne odbyło 624 osoby, natomiast w 2021 r. na tego typu szkolenie zdecydowało się aż 1313 osób!

Od stycznia do końca sierpnia br. do kursów redukujących punkty karne przystąpiło 771 mieszkańców woj. łódzkiego, z czego w samej Łodzi było to 242 osoby. Szkolenie trwa 6 godzin, a jego koszt to 360 zł.

W najbliższym czasie szkolenia redukujące punkty karne mają odbyć się w następujących terminach: