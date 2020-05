Łodzianie dostali 80 mandatów, bo byli bez maseczek, 32 osoby staną przez to przed sądem, policja podsumowała pierwsze tygodnie

80 mandatów karnych (w wysokości od 50 do 500 zł), 152 pouczeń i 32 wnioski o ukaranie do sądu to bilans pierwszych tygodni obowiązywania nakazu zakrywania twarzy, które zrealizowali łódzcy policjanci. Choć to nie mało, to do obowiązku noszenia maseczek podchodzimy dość karnie.

Choć obowiązek zakrywania twarzy maską lub chustką nie wszystkim się podoba, łodzianie dość karnie podchodzą do tej sprawy.

Od czwartku 16 kwietnia funkcjonariusze łódzkiej policji interweniowali w tej sprawie blisko 300 razy. – Wnioski do sądu kierujemy, kiedy jest rażące naruszenie tego obowiązku lub ktoś zostaje przyłapany bez maseczki po raz kolejny – tłumaczy Marcin Fiedukowicz z biura prasowego Komendy Miejskiej Policji. – Przez pierwsze dni byliśmy wyrozumiali, ale teraz już łodzianie powinni się do tego obowiązku przyzwyczaić. Łodzianie karnie zasłaniają usta, ale oburza zachowanie palaczy i smakoszy street foodu, którzy jedzą na ulicy lody, czy hot dogi. Palenie, czy jedzenie wymusza zdjęcie maseczki, a to jest niezgodne z obowiązującymi przepisami. Policjanci nie ukarzą nas za palenie (chyba, że jest tam zakaz np. na przystankach tramwajowych), czy jedzenie, ale za brak maski.

Twarz można zakrywać chustką, szalikiem lub specjalną maseczką. Ważne, by za osłona skryć usta i nos. WIRUSY I BAKTERIE – MASKI, ŚRODKI DO DEZYNFEKCJI I INNE PRODUKTY PROFILAKTYCZNE >> Sprawdź w naszym sklepie <<