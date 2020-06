Łódzcy terytorialsi wracają do Opoczna aby wykonywać wymazy do badań na Covid - 19

Punkt powstanie w Ostrowie k. Opoczna, czyli w miejscu w którym już funkcjonował w okresie od 5 do 26 maja br. Decyzja wojewody łódzkiego jest związana z sytuacją epidemiologiczną w powiecie opoczyńskim.

Równocześnie wnioskiem wojewody łódzkiego z dniem 17 czerwca br. zakończył funkcjonowanie punkt typu drive thru w Wieruszowie.

Wszystkie działania w ramach tego punktu realizowane są we współpracy z Wydziałem Zarządzanie Kryzysowego i Bezpieczeństwa Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego oraz samorządem i powiatowymi służbami sanitarnymi. Poza żołnierzami 9ŁBOT w ww. punktach służą żołnierze 5 pułku chemicznego z Tarnowskich Gór.

Wciąż działa punkt typu drive thru w Tomaszowie Mazowieckim.

Łódzcy terytorialsi oraz współpracujący z nimi żołnierze 25BKPow, WCKMed oraz CSUiA z Torunia, na terenie województwa łódzkiego wykonali dotychczas ponad 9200 wymazów.