Łódzcy seniorzy szyją niezwykłe maskotki. Mięciutkie przytulanki z wybrakowanych skarpetek trafia na oddział onkologii dziecięcej w Łodzi Agnieszka Jedlińska

Pensjonariusze Domu Dziennego Pobytu „Senior-Wigor” przy ul. Senatorskiej 4 na Górnej w niezwykły sposób pomagają chorym dzieciom. W ramach zajęć artystycznych szyją maskotki. Zabawki są mięciutkie, przyjemne w dotyku i bardzo kolorowe. Najciekawsze jest jednak to, że powstają ze skarpetek, które nie nadają się do sprzedaży, bo mają fabryczne braki (często niewidoczne). Nie dyskwalifikuje to jednak skarpetek. by mogły przeobrazić się we wspaniałe przytulanki zwane małpkami, które pomogą chorym dzieciom przetrwać trudne chwile w szpitalu onkologicznym. To zadanie łódzkich seniorów.