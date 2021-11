Łódzcy radni już w listopadzie otrzymają podwyżki diet. Zarobią blisko 60 proc. więcej

Ten sposób regulacji diet, jak tłumaczą radni nieoficjalnie, wprowadzono ponad 20 lat temu, gdy prezydentem Łodzi był Jerzy Kropiwnicki. Pieniądze na podwyżki przesunięto już na sesji październikowej i to z wyrównaniem od 1 sierpnia - łącznie 205 tys. zł. Oznacza to, że w listopadzie radni otrzymają diety w nowej wysokości: 4 tys. 294 zł i 60 gr., z tym, że kwota nieopodatkowana to 3 tys. zł., a od kwoty 1294 zł i 60 gr. zapłacą 19 proc. podatku, czyli łącznie i tak wyjdzie około 3,9 tys. zł "na rękę". Co więcej, ustawa gwarantuje możliwość wprowadzenia podwyżek od listopada, ale z wyrównaniem od sierpnia. Każdy z czterdziestu radnych z Łodzi otrzyma zatem prócz wyższej diety także różnicę między poprzednią a nową wysokością diety, czyli 1610 zł razy trzy: za sierpień, wrzesień i październik. Listopadowy przelew może zatem wynieść w przypadku najwyższych rangą radnych nawet 8,9 tys. zł.