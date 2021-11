Łódź: Znalazła gekona w pustym mieszkaniu! Jak to możliwe, że jaszczurka weszła do zamkniętego lokalu?

Znalazła gekona w mieszkaniu

Nie spodziewała się, że kogoś w nim zastanie. A już na pewno, że będzie to… gekon! Jak się tam znalazł? To prawdziwa zagadka. Mieszkanie było przecież zamknięte. W jaki sposób trafił tam nieproszony gość gekon - eublefar gruboogonowy? Zaskoczona kobieta zachowała zimną krew, nawet w chwili gdy stając w ciemnym przedpokoju pod stopą poczuła coś dziwnego… Na szczęście nikt nie ucierpiał – ani ona, ani zwierzak. Zdumiona kobieta zabezpieczyła gekona i wezwała animal patrol Straży Miejskiej. Funkcjonariusz przewieźli go do Snake Zoo.