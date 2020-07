Łódź zarasta chwastami i trawami! Zdenerowani mieszkańcy pytają kiedy zacznie się koszenie?!

W kwietniu, ze względu na suszę, miejskie władze wprowadziły zakaz koszenia trawników. Ale maj już był dość deszczowy, a w czerwcu lało co rusz. Czytelnicy zwracają uwagę, że na wielu skwerach czy nawet placach zabaw dla dzieci trawa sięga do kolan, a kierowcy alarmują, że pasy zieleni na niektórych ulicach porosły zielskiem tak bujnie, że nie widać spoza niego innych aut nadjeżdżających z boku. Z kolei mieszkańcy kilku łódzkich osiedli dzwonili do redakcji mówiąc, że ekipy kosiarzy tną przyblokowe trawniki przy samej ziemi.

– Zakaz koszenia miejskiej zieleni został na razie zawieszony, bo deszczu spadło sporo – mówi Aleksandra Hac, rzeczniczka prasowa UMŁ. – Zresztą nie dotyczył on ze względów bezpieczeństwa pasów dróg czy z powodów sanitarnych terenów rekreacyjnych i sportowych, w tym placów zabaw. Co do terenów spółdzielni mieszkaniowych, o koszeniu decydują osiedlowe administracje. Niektóre zastosowały się do apelu i pozwoliły trawnikom rosnąć, inne nie. – W Łodzi wprowadziliśmy standardy koszenia trawników i miejskich łąk – dodaje Aleksandra Hac. – Generalna zasada jest taka, że robimy to dwa razy w roku, trawa nie powinna być krótsza niż 10 cm i nie dłuższa niż 25 cm. Kapryśna aura w czerwcu i początkach lipca spowodowała jednak wydłużenie i spiętrzenie prac. W pierwszym rzędzie koszone są wspomniane wcześniej pasy dróg i tereny zielone na rondach, w bezpośrednim sąsiedztwie torowisk tramwajowych, na krańcówkach czy przy ścieżkach rowerowych. - Z tego powodu trawniki na osiedlach, będące w gestii Wydziału Gospodarki Komunalnej, muszą poczekać – uzupełnia Monika Pawlak. I podkreśla, że wykonawcy tych prac mają nie tylko obowiązek nieścinania trawy poniżej 10 cm; powinni również zebrać ją i wywieźć zaraz po skoszeniu. Nie wolno jej zostawiać, a niewypełnienie tego warunku może się wiązać z konsekwencjami finansowymi.