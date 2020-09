Łódź. Zaczyna się szkoła czasów pandemii. Rozpoczęcie roku szkolnego na boisku, w osobnych salach albo online 1.09.2020

- Dwie klasy pierwsze powitam przed głównym wejściem do budynku, a potem dzieci pójdą z wychowawczyniami, by poznać swoje sale lekcyjne – mówi dyr. Małgorzata Tomaszewska. – Klasy starsze też mają spotkania tylko z nauczycielami tak ułożone, że będą się mijać.

- Przygotowaliśmy szczegółowy regulamin pracy na pierwsze dwa tygodnie, potem będziemy myśleć, czy działać zgodnie z nim dalej, czy coś zmodyfikować – przyznaje Agnieszka Błażejczyk, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 34. – Opracowaliśmy wszystko tak, aby uczniowie poszczególnych klas ze sobą się nie stykali. Nawet obiady planujemy donosić do sal. Nie będzie ogólnoszkolnej inauguracji nowego roku. Każda klasa osobno i o różnych godzinach spotka się tylko ze swoimi wychowawcami. Osobno powitam też pierwszaki – na patio przyjdą z mamą lub tatą, a potem przejdą już do sali tylko z nauczycielami. Podobnie będzie w Szkole Podstawowej nr 111.

Nauka online

Niektóre szkoły – jak np. XV Liceum Ogólnokształcące – klasy II i III przywitają tylko online.

Najważniejsze jest, by wychowawcy przekazali uczniom najważniejsze ustalenia, jakie podjęła każda szkoła, w związku z funkcjonowaniem w reżimie sanitarnym, by od jutra zacząć już lekcje. Będą one dotyczyć m.in. dróg wchodzenia do budynków, korzystania z szatni czy organizacji przerw.

Jak zapewniły władze oświatowe – wszystkie szkoły w mieście są przygotowane i rozpoczną zajęcia stacjonarnie. Dysponują środkami odkażającymi, maseczkami. W zależności od sytuacji epidemicznej, MEN przewidział możliwość przejścia na nauczanie hybrydowe lub zdalne.

Szkoły z opóźnieniem

Poza Łodzią – w Justynowie i w Ksawerowie – uczniowie tamtejszych szkół podstawowych przyjdą na lekcje dopiero za kilka dni. Nie ma to jednak związku z koronawirusem. W związku z tym, że nie zakończyły się tam prace remontowe w gmachach, podjęto decyzje o wykorzystaniu dni wolnych z puli tzw. dyrektorskich.