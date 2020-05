Łódź: Zachorowała ze swoim synkiem na koronawirusa! Teraz opowiada jak pokonali zarazę

- Muszę przyznać, że wystraszyłam się nie na żarty - mówi pani Agnieszka. - Wówczas nie wiedziałam, co się ze mną dzieje i co będzie dalej z nami. Objawy nie były typowe. Nie miałam kaszlu ani kataru czy duszności. Okropnie bolały mnie kości i stawy. Poza tym ogarnęła mnie kompletna niemoc. Nie miałam na nic siły. Mój 9-miesięczny synek, Franciszek, miał bardzo wysoką gorączkę. Pierwsze dwa dni były wielkim dramatem.

Wielkie wsparcie w walce z koronawirsem otrzymałam od sąsiadów, znajomych, ale również nieznanych mi wcześniej ludzi. Pomagali mi codziennie z całych sił, z wielką pomysłowością. Dzięki prowizorycznej windzie na moim balkonie lądowały niezbędne do życia produkty. Przed drzwiami znajdywałam żywność od pana ze zaprzyjaźnionego sklepiku. To szalenie ważne, że w tak trudnych momentach możemy czuć wsparcie, być pewnym, że nie zostaliśmy sami z problemem, doświadczyć ludzkiej solidarności. Ten czas pozwolił mi się upewnić, że łodzianie, Polacy są wspaniałym, czułym i pomocnym narodem. Nie zostawiamy nikogo w potrzebie, zawsze staramy się nieść pomoc i wsparcie. To ważne i daje nam silę, wolę walki i nadzieję na lepsze jutro.

Kocham się delektować dobrą kawą. Jednak przez ostatni miesiąc nie było mi to dane. Nie miałam smaku ani węchu. Dziś wreszcie udało mi się poczuć, jak pachnie i smakuje. Przyznam, że to kapitalne uczucie.

Teraz moja kolej, by pomóc potrzebującym. Jestem ozdrowieńcem i kiedy tylko otrzymam sygnał, że mogę, natychmiast pójdę oddać krew. Wiem, że ona pomoże innym, walczącym z koronawirusem. To jest mój obowiązek, w pewnym sensie spłacę dług wobec innych. Muszę przyznać, że oddanie krwi to nie będzie dla mnie nowość. Wiem, że jest potrzebna w medycynie, dlatego robię to od wielu lat. Teraz jednak jest szczególnie potrzebna.