Łódź: Wyremontowane szkoły, nowoczesny sprzęt i wyposażenie - miasto kończy projekt wart 12 mln zł

Wyremontowane korytarze i sale, wyposażone w nowoczesny sprzęt pracownie specjalistyczne, udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami – to zakres modernizacji w ośmiu szkołach. Miasto kończy je w tym roku. Ich łączna wartość to 12 mln złotych.

- Remont korytarza oraz czterech sal na drugim piętrze mamy już za sobą, a teraz najbardziej zależy nam na wyposażeniu, na które czekamy z utęsknieniem – mówi Beata Ciupińska, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 175.

Szkoła spodziewa się profesjonalnego nowoczesnego, multimedialnego sprzętu do nauki przedmiotów ścisłych – do pracowni chemicznej i fizycznej.

- Wszystko pojawi się na pewno do końca roku szkolnego, tak aby we wrześniu już uczniowie mogli w pełni ze wszystkiego korzystać – mówi Olga Kassyańska z Zarządu Inwestycji Miejskich.

W dobiegającym końca projekcie modernizacje dotyczyły SP 5, SP 36, SP 111, SP 173 i SP 175. Wszystkie budynki przeszły remonty pomieszczeń, dziś pracownie są w pełni przystosowane do nowoczesnego nauczania, a pozostałe przestrzenie (szatnie, łazienki, klatki schodowe i korytarze) dostosowano do najwyższych wymogów. W budynkach naprawiono tynki i posadzki, przebudowano sale gimnastyczne, wymieniono część okien i drzwi, rozbudowano sieć elektryczną i oświetlenie. Łazienki dostosowano do potrzeb uczniów niepełnosprawnych, także z myślą o nich zbudowano pochylnie przy wejściach i na klatkach schodowych.

- Pandemia wstrzymała zakup niektórych elementów wyposażenia. Przed nami ogłoszenie przetargów na zakup sprzętu. W ciągu najbliższych kilku tygodni będziemy prowadzić roboty wykończeniowe i doposażenie placówek – dodaje Olga Kassyańska.

Szkoły ponadpodstawowe, które przeszły modernizacje, to Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych, Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych Nr 2 i Technikum Nr 3.

W nich również odnowiono wnętrza, przebudowano pracownie i pozostałe pomieszczenia. Trwają już dostawy sprzętu komputerowego i elektronicznego, wkrótce przyjadą meble, narzędzia i pozostałe urządzenia. Duże zmiany nastąpiły zwłaszcza w pracowniach warsztatowych, które nie tylko odnowiono, ale też wyposażono w najnowocześniejsze maszyny, sprzęt laboratoryjny i komplet niezbędnych instalacji. Dodatkowo w ZSZS Nr 2 powstanie pracownia gastronomiczna, której kompletne wyposażenie planowane jest na maj.

***

Wartość inwestycji w poszczególnych placówkach:

SP 5 - 800 414,54 zł

SP 36 - 2 066 345,31 zł

SP 111 - 1 808 053,57 zł

Sp 173 - 1 206 299,14 zł

SP 175 - 538 404,81 zł

ZSZ 2 - 728 408,51 zł

ZSTI - 1 786 841,90 zł

Technikum 3 - 3 055 440,59 zł