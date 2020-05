Łódź w kłopotach. "Jest bardzo źle." Już brakuje 80 mln zł! A może być gorzej. Czy zabraknie na MPK, szkoły i służbę zdrowia?

Z powodu epidemii znacznie spadły dochody Urzędu Miasta Łodzi. Zamrożenie gospodarki zmniejszyło dochody firm, przez co płacą one mniejsze podatki, co z kolei obniżyło sumy, jakie z tytułu podatku PIT wpływają do poszczególnych samorządów. Pierwsze cztery miesiące 2020 roku, to dla Łodzi dochody z tytułu podatków PIT i CIT mniejsze o 74,4 mln zł.

- Jest bardzo źle. Sytuacja finansowa miasta, a pośrednio i także jego mieszkańców jest nie do pozazdroszczenia - tak rozpoczęła konferencję prasową Hanna Zdanowska, prezydent Łodzi. - Czekamy na decyzje rządu, który obiecał Tarczę dla Samorządów. Jeżeli to co się dzieje z finansami miasta w ostatnich 4 miesiącach będzie trwać nadal, to czeka nas tsunami finansowe. Zabraknąć może pieniędzy na transport, edukację i służbę zdrowia. Czekamy na efekty odmrażania gospodarki. Czekam na ponowne uruchomienie usługi i na to czy mieszkańcy będą z tych usług korzystać. Największą "dziurę" w miejskich finansach spowodowały dużo mniejsze niż zakładano przy uchwalaniu budżetu Łodzi pod koniec ubiegłego roku dochody z podatków. Ten od osób fizycznych - PIT - rok temu w miesiącach styczeń - kwiecień dostarczył do miejskiej kasy 372 mln zł. W tym roku jest to jednak już tylko 320 mln zł. Z kolei z podatku od osób prawnych, czyli firm - CIT - wpłynęło w pierwszym kwartale tylko 23 mln zł, zamiast co najmniej 46 mln zł, jak w 2019 r.

- To jest sytuacja dramatyczna. Nawet odmrożenie gospodarki szybko nie poprawi wpływów do budżetu, na pewno nie będą one na tym poziomie co w ubiegłym roku - mówi Krzysztof Mączkowski, skarbnik miasta. - Dochody miasta to nie tylko udział w PIT i CIT, ale również podatki od nieruchomości, czynsze dzierżawne, które zostały obniżone w ramach wsparcia przedsiębiorców i wpływy z biletów MPK. Szacujemy, że dochody są już o około 80 mln zł niższe, a w skali roku mogą sięgnąć około 200 - 250 mln zł. To nie jest wina miasta, tylko kwestia ogólnej sytuacji. Aby przetrzymać ten trudny czas musi być pomoc dla samorządów, by zrekompensować im utracone dochody.

Władze Łodzi chcą też, by rząd zdecydował o zawieszeniu na trzy lata tzw. janosikowego, czyli daniny, którą bogatsze samorządy wpłacają na rzecz biedniejszych. Składka ta dla Łodzi to 26 mln zł roczne.