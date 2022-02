Łódź. W jedną noc złodzieje ukradli cztery samochody. Policja nie odzyskała żadnego

Tej samej nocy w innych dzielnicach Łodzi skradziono jeszcze trzy auta. Żadnego policjanci nie odzyskali.

-Obecnie trwa postępowanie przygotowawcze we wskazanej sprawie - informuje Marcin Fiedukowicz z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi.

Cztery auta w jedną noc to wynik, który bardzo zawyża statystyki. W ubiegłym roku skradziono około 350 samochodów, czyli średnio jedno dziennie.

Policja odzyskała co czwarte z nich...Auta zwykle znikały z dużych, niestrzeżonych osiedli mieszkaniowych we wszystkich dzielnicach Łodzi.

Liczba kradzieży samochodów w naszym mieście w ostatnich kilku latach utrzymuje się na podobnym poziomie.

Królestwem samochodowych rabusiów są Bałuty. Sporo kradzieży aut zanotowano także na Polesiu i na Widzewie. Najbezpieczniej natomiast mogą się czuć mieszkańcy Śródmieścia. Tak złodzieje samochodowi grasowali najrzadziej.