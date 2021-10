Łódź: w Areszcie Śledczym jak w Urzędzie Pracy, osadzeni szkolą się w zawodach, które najbardziej potrzebują fachowców Agnieszka Jedlińska

Do Aresztu Śledczego przy ulicy Smutnej w Łodzi dotarł nietypowy transport. Na teren jednostki na lawecie wjechał wózek widłowy. Maszyna służyła osadzonym, którzy przystąpili do kursu na operatora wózków widłowych. To jedno ze szkoleń z jakich mogą skorzystać skazani, by po wyjściu na wolność znaleźć pracę.