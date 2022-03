Łódź: Te drogi zyskają nową nawierzchnię. Kiedy ogłoszone będą przetargi na naprawę lub modernizację ulic?

Podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej radni przegłosowali dodatkowe blisko 100 mln zł na naprawę i modernizację łódzkich ulic. Łącznie ma ich być około 40. Najwięcej z tych pieniędzy trafiło do Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi, co do którego łódzcy kierowcy mają sporo zarzutów. Wiele łódzkich ulic wygląda niczym ser szwajcarski, chociaż są na bieżąco łatane. To jednak nie wystarcza. Czy teraz będzie lepiej? Na łatanie dziur i wykonywanie tzw. nakładek (asfalt na większych odcinkach ulic) ZDiT otrzymał dodatkowo aż 73 mln zł.

- Pieniądze częściowo przeznaczone będą na łatanie ubytków, ale przede wszystkim chcemy skupić się na naprawach nawierzchni na większych odcinkach, aby trwale poprawić ich stan - mówi Tomasz Andrzejewski, rzecznik prasowy Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi.

Lista ulic dopiero powstaje i jest otwarta. Pod uwagę brana jest np. ul. Nowe Sady, ale ZDiT nie chce na razie zdradzać swoich planów. Obecnie tego typu naprawy prowadzone są m.in. na ul. Struga od al. Włókniarzy do ul. Żeligowskiego i na ul. 6 Sierpnia od al. Włókniarzy do ul. Pogonowskiego (wczoraj zamknięto odcinek 28. Pułku Strzelców Kaniowskich - Pogonowskiego).