Łódź: Tajemniczy zbieg okoliczności na Chojnach. Nie żyją dwa koty – sprawie przygląda się policja. Kto truje zwierzęta?

Do tajemniczych śmierci doszło na osiedlu przy ul. Malczewskiego-Karpia. To właśnie tam dwie mieszkanki od lat zajmowały się kotami wolnożyjącymi zapewniając im jedzenie, opiekę weterynaryjną i schronienie. Zwierzęta od 7 lat żyły w wykonanych przez mieszkanki domkach i jak zaznacza Pani Magda, nikt z osiedla jak dotąd nie skarżył się na obecność kotów.

– W zeszły czwartek przyszłam nakarmić żyjące na osiedlu koty i wtedy zobaczyłam, że jedzenie zostawione w miseczce obsypane było dziwnie wyglądającą posypką. Całą zawartość od razu wyrzuciłam z nadzieją, że żaden kot tego nie tkną. Przez piątek i sobotę nie widziałam dwóch najdłużej żyjących tu kotów, co było naprawdę dziwne, ponieważ one nigdy nie opuszczały tego terenu. Niestety w niedzielę znalazłam je martwe, leżące w swoich domkach, nie miały żadnych urazów ani ran. Od razu wiedziałam, że to nie jest zbieg okoliczności, dlatego zadzwoniłam na policję. – opowiada Pani Magdalena.