Łódź: szkoły jazdy tracą na podwyżkach paliw. Ceny kursów wzrosły nawet o 400 zł!

Szkoły jazdy tracą kursantów

Ceny kursów diametralnie wzrosły ok. pół roku temu, kiedy to ceny kursów prawa jazdy zwiększyły się nawet o 400 zł! Takie działania są ostatecznością, a jak podkreśla Marcin Baryga, łódzkie szkoły jazdy niestety zostały zmuszone do takiej decyzji.

- Jest zdecydowanie mniej klientów, jednak nie sam koszt paliwa odgrywa tutaj rolę. W górę poszybowały również składki OC, ceny części do naprawy, wulkanizacja, opony. Te wszystkie czynniki przełożyły się wzrost cen kursów jazdy i na spadek liczby kursantów. - opowiada Marcin Baryga.

Jak informuje Marcin Baryga z Autoszkola-zebra w Łodzi, wzrost ceny kursów skutecznie wpłyną na ilość kursantów , która zmalała nawet o ok. 20 proc. W szkołach zrobiło się spokojniej...

- Jeszcze niedawno gaz kosztował 2 zł, teraz kosztuje 3,60 -3,70zł. Pensje instruktorów również wzrosły. Jeżeli chodzi o ceny kursów, to będzie coraz gorzej. Jeżeli ktoś się decyduje na prawo jazdy, to jest to dobry moment. Nie będzie taniej, a ceny egzaminów również będą szły w górę. - informuje Baryga.

Jak się okazuje, województwo łódzkie w porównaniu z innymi województwami np. mazowieckim czy małopolskim nie wypada najgorzej. - W mazowieckim czy małopolskim cena kursów wynosi ok. 3000 zł, u nas, w rejonie łódzkim jest to ok. 2300 zł. - informuje instruktor Autoszkola-zebra w Łodzi.