Łódź: straż miejska wystawia mandaty za palenie śmieciami w piecach. Łączna suma mandatów przekroczyła 10 000 zł!

Tylko od 15 października do 28 listopada br. na straż miejską straż miejską wpłynęło blisko 350 zgłoszeń dotyczących nieprawidłowego spalania śmieci w mieście, co oznacza średnio po 8-11 kontroli dziennie. W tym czasie strażnicy nałożyli 62 mandaty za palenie śmieciami w piecach, których łączna suma wyniosła 7800 zł. Pięć wniosków o ukaranie skierowano do sądu.

Oprócz kontroli w mieszkaniach funkcjonariusze sm wystawili również 11 mandatów za spalanie śmieci na otwartym powietrzu na łączną kwotę 2550 zł.

Co za tym idzie, w przeciągu 1,5 miesiąca strażnicy miejscy zdążyli wystawić 73 mandaty w związku ze spalaniem odpadów, których łączna kwota wyniosła ponad 10 000zł!

W których rejonach Łodzi najczęściej dochodzi do tego typu wykroczeń?

- Dość często wpływają prośby o kontrole na Starym Polesiu, Rudzie, Złotnie, Nowosolnej. - informuje Joanna Prasnowska z Wydziału dowodzenia straży miejskiej w Łodzi.

Podczas kontroli palenisk funkcjonariusze straży miejskiej najczęściej spotykają się z spalaniem płyt meblowych, elementów stolarki okiennej, drewna rozbiórkowego, ubrań, butów, plastiku, tektury czy odpadów komunalnych. Prowadzenie kontroli palenisk mógłby ułatwić straży miejskiej dron, jednak w najbliższym czasie jego zakupi nie jest planowany.