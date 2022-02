Łódź. Straż miejska tnie etaty kierownicze i likwiduje kosztowny magazyn broni

Rada Miejska Łodzi na najbliższej sesji (9 lutego) zajmie się m.in. projektem reorganizacji Straży Miejskiej, która szuka oszczędności. Zlikwidowane ma zostać stanowisko zastępcy komendanta ds. logistyki, które uznano za zbędne, ponieważ praktyka zeszłego roku pokazała, że komendant może samodzielnie koordynować pracę wydziału dowodzenia, wydziału monitoringu oraz referatu administracyjno-gospodarczego przy "jednoczesnym niezakłóconym przepływie informacji oraz dokumentacji". Z regulaminu straży, ostatnio ustalonego równe 10 lat temu, zniknie także referat profilaktyki społecznej, który zostanie wchłonięty przez oddział specjalistyczny, co ma zapewnić skuteczniejszą pracę wszystkich sekcji tego oddziału poprzez nadzór jednego naczelnika. Zniknie także referat analiz, rozłożony na dwie odrębne komórki, zatem łącznie zlikwidowane zostaną cztery stanowiska kierownicze.

Co więcej, Straż Miejska zlikwiduje swój magazyn broni. Od lat trwa dyskusja, czy strażników miejskich wyposażyć w ostrą broń, do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji kolejnych rządów wpływają petycje, ale policja municypalna wciąż ma prawo używać tylko pałek służbowych i miotaczy gazu łzawiącego. Natomiast łódzka straż miejska ma na wyposażeniu sześć sztuk broni, a w uzasadnieniu zmiany regulaminu czytamy, że "straż od wielu lat nie realizuje czynności, które wymagają od strażnika użycia broni palnej, a utrzymanie magazynu broni generuje wysokie koszty". Co się stanie z bronią łódzkich strażników?