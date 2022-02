Łódź straci Osiedle Wzniesień Łódzkich? Stryków bada możliwość przejęcia łódzkiego osiedla do gminy

MIESZKAŃCY OSIEDLA WZNIESIEŃ ŁÓDZKICH MAJĄ DOŚĆ ŁODZI

Samorząd Strykowa - co nie dziwi - chce mieć dokładne rozeznanie m.in. co do infrastruktury i organizacji edukacji tej części Osiedla Wzniesień Łódzkich. Dlatego burmistrz Witold Kosmowski wystąpił do prezydent Łodzi Hanny Zdanowskiej (PO) ze strategicznymi pytaniami, m.in. "czy dzieci z odłączonych terenów nadal będą mogły uczęszczać do szkół na terenie miasta Łodzi czy też zostaną przekierowane zgodnie z obwodami nauczania", a także o "długość sieci wodociągowej na tym terenie i jaki podmiot byłby zarządcą tej sieci". Padło też pytanie o konkretną liczbę mieszkańców w rozbiciu na wiek, zamieszkałych w Nowym Imielniku, Moskule Nowe i Wilanowie, bo właśnie mieszkańcy tej części osiedla chcą się przyłączyć do Strykowa. Ponadto burmistrz pyta m.in. o długość dróg asfaltowych i gruntowych, klasy ziemi, a także lampy oświetleniowe: o ich ilość i właściciela.