Łódź. Seria ataków na mieszkańców bloku na Olechowie. Kto rzuca kamieniami i strzela z wiatrówki? ZDJĘCIA

- Usłyszałam huk wystrzałów, podbiegłam do okna i zobaczyłam roztrzaskaną szybę - mówi mieszkanka lokalu, w którym strzały z wiatrówki uszkodziły kuchenne okno. - W tym czasie mąż wybiegł na zewnątrz, ale po napastniku nie było już śladu. Wezwaliśmy policję.

Do ataku doszło 28 października, przed długim weekendem. Była godz. 19.50, przed wspomnianym blokiem panował zmrok, ale gdzieniegdzie widać było spacerujących z psem mieszkańców. To jednak - ani obecność zamontowanej na budynku kamery (na filmie widać, że sprawca dostrzega wideorejestrator) - nie zniechęciło zakapturzonego młodzieńca do sięgnięcia po broń, którą miał w kieszeni kurtki. Napastnik najpierw skierował pistolet pneumatyczny w kierunku skody, a później podbiegł do okna i wycelował w szybę.