Łódź. Sądowy finał napadu na lombard. Prokuratura oskarżyła czterech mężczyzn: trzech sprawców napadu i pasera

Zamaskowany bandyta zagroził sprzedawczyni pistoletem

Do napadu doszło 29 stycznia br. Według śledczych, o godz. 17 do lombardu przy ul. Rzgowskiej w Łodzi wtargnął napastnik w kapturze i maseczce na twarzy. Z kieszeni kurtki wyjął pistolet i grożąc sprzedawczyni, że ją zabije, zażądał wydania precjozów. Jego łupem padło m.in. 19 pierścionków z brylantami. Stąd wysoka wartość łupów – 100 tys. 500 zł. Po napadzie bandyta wsiadł do auta, w którym czekali jego dwaj wspólnicy, i odjechał. Sprawcy skontaktowali się z paserem, któremu sprzedali skradzioną biżuterię za jedyne 10 tys. zł. Wkrótce cała czwórka wpadła.

Zrabowali brylanty za 100 tys. zł. Paser dał im jedynie 10 tys. zł

Jako pierwszy zaczął zeznawać Marek N. Przyznał się do winy i odmówił składania zeznań, więc sędzia Małgorzata Frąckowiak – Kalinowska odczytała jego wyjaśnienia ze śledztwa. Wynikało z nich, że po napadzie sprawcy we trójkę pojechali do mieszkania Piotra Z., który pokazał im łupy i zadzwonił do znajomego pasera. Wkrótce doszło z nim do transakcji. Za pierścionki z brylantami trzej sprawcy otrzymali 10 tys. zł, którymi podzielili się sprawiedliwie - każdy dostał ponad 3 tys. zł.