Łódź rewitalizuje Księży Młyn. Trwają intensywne prace remontowe przy ulicy Przędzalnianej w Łodzi

- Księży Młyn to jeden wielki plac budowy. Obecnie trwają intensywne prace w budynkach przy ulicy Przędzalnianej 49 i 51. To dwie największe famuły na Księżym Młynie będące własnością miasta. Powstanie w nich 31 lokali mieszkalnych i trzy pomieszczenia przeznaczone dla lokalnych przedsiębiorców - każdy po 120 m2. W jednym z budynków gospodarczych zostanie wyznaczona przestrzeń na zaplecze estrady znajdującej się na terenie rekreacyjnym Księżego Młyna – mówi Hanna Zdanowska, Prezydent Miasta Łodzi.

W czerwcu 2018 roku ruszył kolejny etap rewitalizacji osiedla - do końca 2021 roku modernizacji poddanych zostanie 29 budynków: gospodarczych i mieszkalnych. Wartość projektu to blisko 61 mln zł, z czego dofinansowanie UE wyniosło 39 mln zł. W ramach projektu na terenie Księżego Młyna powstaną: Klub Księżego Młyna, Świetlica dla dzieci, pracownie twórcze, poczta oraz restauracja.

W styczniu 2020 roku miasto oddało do użytkowania budynki przy Księżym Młynie 8 i 10. Pod numerem 8 na Księżym Młynie znalazło się 10 komfortowych mieszkań. Budynek został podłączony do sieci ciepłowniczej. W budynku pod numerem 10 znalazło się dziesięć lokali mieszkalnych. Wartość inwestycji to 13 490 240,74 zł. Kwota objęła inwestycję w budynkach przy Księżym Młynie 8, 10, 2 oraz zaplecze Klubu Księżego Młyna i zagospodarowanie działki wraz z budynkami gospodarczymi.

- Prace budowlane na Księżym Młynie przebiegają zgodnie z harmonogramem. Famuła przy ul. Przędzalnianej 51 zostanie oddana do użytkowania jeszcze w tym roku, a druga przy ul. Przędzalnianej 49 w pierwszym kwartale 2021 roku. Łączna wartość inwestycji wyniesie ponad 12 milionów złotych – dodaje Agnieszka Kowalewska-Wójcik, dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich w Łodzi.