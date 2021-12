Łódź: Remonty których ulic będą prowadzone jeszcze w 2022 roku? Gdzie są opóźnienia?

Remonty kilku łódzkich ulic, na których wymieniany jest zniszczony asfalt, będzie musiało zostać skończonych dopiero w przyszłym roku. Powodem przestoju robót jest pogoda i silny mróz, który utrudnia położenie asfaltu. Taka sytuacja jest na ul. Sienkiewicza, na której nawierzchnia wymieniana jest od ul. Tylnej do ul. Wigury. Najwcześniej ukończony ma zostać odcinek od ul. Tylnej do ul. Brzeźnej. Również z ukończeniem remontu ul. 6 Sierpnia jest problem. Na fragmencie od al. Włókniarzy do ul. Żeligowskiego położono już warstwę wiążącą asfaltu, zaś do ul. Strzelców Kaniowskich ścieralną, ale na finał robót trzeba będzie poczekać. Ponoć ku końcowi zmierza remont ul. Chmielowskiego, ale do końca roku pozostało już niewiele czasu. Wiadomo też, że remonty ulic Jaracza (od ul. Kopcińskiego do ul. POW) i Struga (od al. Włókniarzy do ul. Żeligowskiego) potrwają jeszcze co najmniej 2 miesiące.