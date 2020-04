Łódź przedłuża Wielką Loterię Podatkową. Główna nagroda to 100 tys. zł

- Po 30 kwietnia nie będziemy już organizować losowań tygodniowych, a majowe zgłoszenia trafią do puli wielkiego finału. Oczywiście lepiej zgłosić się do loterii jeszcze w kwietniu. Wówczas uczestnicy mają szansę na wygraną 1000 złotych w losowaniu tygodniowym i 10.000 złotych w miesięcznym – mówi Kinga Rondio z Biura Promocji i Nowych Mediów.

W związku z epidemią koronawirusa podatnicy dostali więcej czasu na złożenie rocznej deklaracji PIT. W tym roku z podatków będzie można się rozliczyć do 31 maja, także do tego dnia przyjmowane będą zgłoszenia do Wielkiej Loterii Podatkowej. Obecnie trwają procedury związane z wydłużeniem czasu loterii i przełożeniem finałowego losowania 100 tysięcy złotych na początek czerwca.

- W pierwszej kolejności powinniśmy wpisać łódzki adres zamieszkania w zeznaniu podatkowym. Możemy to zrobić nie wychodząc z domu przez usługę Twój e-PIT lub aplikację e-Deklaracje. Drugi krok przybliżający nas do wygranej to wypełnienie zgłoszenia do loterii na stronie www.lodz.pl/loteria - łumaczy Kinga Rondio.

Pula nagród loterii to ponad 220 tysięcy złotych. Losowania odbywają się co tydzień (dwie nagrody po 1000 zł) oraz co miesiąc (jedna nagroda 10 tys. zł).

W wielkim finale, który zaplanowano na 4 czerwca, główną nagrodą będzie 100 tys. złotych.