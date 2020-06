Łódź otwiera miejskie kąpieliska oraz jedną (jak na razie) pływalnię

10 czerwca otwarte zostaną miejskie kąpieliska: w Arturówku, na Stawach Stefańskiego oraz Stawach Jana. Będą otwarte w weekendy w godz. 10–18, a w dni powszednie w godz. 14–18. Od wakacji w dni powszednie mają pracować w godz. 11–19, a w weekendy w godz. 10–18. Tak będzie do 31 sierpnia. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi pobrała już próbki wody do badań, Wyniki będą gwarancją bezpiecznego korzystania z kąpielisk.

W tym roku nad zapewnieniem bezpieczeństwa mieszkańców czuwać będzie więcej ratowników wodnych, niż w latach poprzednich. Kąpieliska zostały doposażone w dodatkowy sprzęt ratowniczy, m.in. łodzie, a ratownicy zostaną zaopatrzeni w apteczki z wyposażeniem medycznym, pojawią się też dodatkowe flagi sygnalizujące możliwość kąpieli. Na plażach będą wieże ratownicze oraz miejsca wygrodzone dla najmłodszych użytkowników, objęte specjalnym nadzorem.

Ratownicy mają reagować nie tylko w przypadkach niestandardowych zachowań wypoczywających, będą też zwracać uwagę osobom gromadzącym się w zbyt duże grupy. Mają przypominać o zasadach bezpiecznego wypoczynku. Komunikaty dotyczące bezpieczeństwa sanitarnego będą wywieszone na kąpieliskach.

Pływalnie

11 czerwca zacznie funkcjonować także pływalnia „Wodny Raj” przy ul. Wiernej Rzeki - zarówno jej część wewnętrzna (całoroczna), jak i baseny zewnętrzne (sezonowe). Zgodnie z zaleceniem Głównego Inspektora Sanitarnego wstęp do obiektu będzie miało tylko 150 osób jednocześnie. W tzw. długi czerwcowy weekend (od 11 do 14 czerwca) pływalnia sezonowa będzie czynna w godz. 10–18, a pływalnia kryta do późnych godzin wieczornych. W późniejszym terminie, prawdopodobnie do 20 czerwca, uruchomione zostaną również baseny przy ul.Głowackiego i ul. Sobolowej.