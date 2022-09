Łódź: ogromna dziura w ulicznej studni! Będzie głośno jak ktoś tam wpadnie...

Wiadomo stanu łódzkich dróg lepiej nie komentować... jednak to, co zobaczyli mieszkańcy Śródmieścia zszokowało nie tylko ich, ale i internautów.

Jak się okazuje trudno nie zauważyć znajdującej się na ul. Wólczańskiej 138 w strefie płatnego parkowania ogromnej dziury w pokrywie ulicznej studni teletechnicznej.

Sprawę nagłośniono na profilu facebookowym LDZ Zmotoryzowani Łodzianie, gdzie w przeciągu chwili pod zamieszczonymi zdjęciami posypało się mnóstwo komentarzy:

- To jest wejście do łódzkiego metra!

- I jest ona! Kryjówka krokodyla z Traktorowej.

- Mateusz Walasek chcesz żeby było głośno jak ktoś tam wpadnie? - jeden z internautów skierował swoje pytanie do jednego z łódzkich radnych.

- Jeszcze z rok noże wytrzyma, a nawet jak ktoś złamie nogę to urzędasy powiedzą ze patrzyłeś w niebo zamiast pod nogi...

- Zapewne klapa jest zabytkowa o czekają na decyzję inspektora ochrony zabytków. - komentują internauci.