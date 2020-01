Łódź łączy przedszkola w zespoły. Brak chętnych na dyrektorów? Zobacz, które przedszkola stracą autonomię

Brak kandydatów na dyrektorów łódzkich przedszkoli to realny problem – zdaniem Wiesława Łukawskiego, przewodniczącego Komisji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Łódź Górna Widzew.

– Warunki pracy są coraz trudniejsze, a wysokość dodatków dyrektorskich, przyznawanych przez samorząd, nie zmieniła się od dekady – twierdzi przewodniczący. Jego zdaniem dyrektorzy mają np. nowe utrudnienia w dostępie do księgowych. Związkowiec utrzymuje, że wielokrotnie próbował interweniować w tej sprawie u najwyższych władz miasta. Bez powodzenia.

Z obowiązującego w Łodzi regulaminu wynika, że dyrektor przedszkola, do czterech oddziałów, otrzymuje do nauczycielskiej pensji od 600 zł do 1200 zł miesięcznie (brutto). Od piątego oddziału widełki wzrastają do stawek 650-1300 zł. Jeśli przedszkola tworzą zespół, z dwóch szefów robi się jeden, który dostaje zastępcę (jego dodatek jest w przedziale 200-450 zł, odpowiednia tabela w galerii ilustracji do tego artykułu).