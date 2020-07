Łódź kupi 17 elektrycznych autobusów za ponad 47 mln zł. Będą na początku 2022 roku

Firmy Solaris i Volvo walczą o kontrakt na dostawę autobusów o napędzie elektrycznym dla MPK. Obie zgłosiły się do przetargu na zakup 17 pojazdów. Nowe, ekologiczne autobusy mają być niskopodłogowe i wyposażone w klimatyzację. Kwota, jaką MPK przeznaczyło na ten cel, to 44, 3 mln zł brutto. Obie przedstawione oferty przewyższają jednak tę kwotę. Volvo zgłosiło ofertę za ok. 47, 6 mln zł a, ta z Solarisa to 47, 4 mln zł. CZYTAJ DALEJ NA NASTĘPNYM SLAJDZIE

